Gościem Sławomira Kordyjalika jest Tomasz Kurasiński, burmistrz Zbąszynia
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Tomasz Kurasiński, burmistrz Zbąszynia
Nie zapadła decyzja w sprawie czasowego powrotu do osłon na rynku paliw - powiedział w środę (5 sierpnia) minister finansów i gospodarki...
Przy dwóch żarskich cmentarzach powstaną zniczodzielnie. Magistrat podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowej infrastruktury na terenach nekropolii, w tym...
Rok prezydentury Karola Nawrockiego upłynął pod znakiem stałego sporu z rządem obejmującego kwestie programu SAFE, reformy wymiaru sprawiedliwości, finansów publicznych...
Są plany remontu siedziby urzędu miasta w Gubinie. Zabytkowy, pochodzący z końca XIX wieku budynek, powstał jako siedziba ówczesnego starostwa...
W czwartek (6 sierpnia) odbędzie się czwarty etap 83. Tour de Pologne, z Żagania do Karpacza, z metą na Orlinku. W żółtej...
W Żaganiu organizowane są piątkowe „Psie Spacerki” po terenach parku książęcego. W spotkaniach z czworonogami uczestniczy behawiorysta. Chętni mogą posłuchać...
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