Sezon na jagody w pełni, ale eksperci przypominają, by nie jeść ich prosto z krzaka. Nieumyte owoce mogą być źródłem zakażenia bąblowicą – groźną chorobą pasożytniczą wywoływaną przez larwy tasiemca bąblowcowego.
O zagrożeniu przypomina Marta Szcześniak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej:
Do zakażenia dochodzi, gdy wraz z nieumytymi owocami do organizmu człowieka dostaną się jaja tasiemca bąblowcowego. W przewodzie pokarmowym przekształcają się one w larwy, które tworzą cysty i mogą uszkadzać narządy wewnętrzne.
W Polsce każdego roku notuje się kilkadziesiąt przypadków bąblowicy.
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