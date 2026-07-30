Sezon na jagody w pełni, ale eksperci przypominają, by nie jeść ich prosto z krzaka. Nieumyte owoce mogą być źródłem zakażenia bąblowicą – groźną chorobą pasożytniczą wywoływaną przez larwy tasiemca bąblowcowego.

O zagrożeniu przypomina Marta Szcześniak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej:

Do zakażenia dochodzi, gdy wraz z nieumytymi owocami do organizmu człowieka dostaną się jaja tasiemca bąblowcowego. W przewodzie pokarmowym przekształcają się one w larwy, które tworzą cysty i mogą uszkadzać narządy wewnętrzne.

W Polsce każdego roku notuje się kilkadziesiąt przypadków bąblowicy.