Żagań zaprasza na warsztaty taneczne hip-hop. Wakacyjne, darmowe zajęcia prowadzi utytułowana zawodniczka tańcząca na parkietach w kraju i wielu państwach Europy. Piątkowe spotkanie zaplanowano w sali konferencyjnej pałacu książęcego.

To kolejna propozycja placówki kultury na czas wakacji. – Zachęcamy wszystkich bez wyjątku. Jeśli ktoś chce się poruszać, poznać kilka układów i samemu spróbować ich wykonania, to właśnie jest ku temu okazja. Zapowiada się świetna zabawa, a także ważna integracja – mówi dyrektorka Żagańskiego Pałacu Kultury Karolina Gałązka:

Początek jutrzejszych zajęć tanecznych godzina 16.00.