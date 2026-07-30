W przedszkolu z oddziałami dla dzieci z autyzmem Dalej Razem zorganizowano zajęcia sensoryczne. Mogło w nim wziąć udział każde dziecko z miasta. Organizatorki przygotowały maty, na których uczestnicy zajęć mogli dotykać, a nawet skosztować różnych faktur.

Tematem przewodnim były planety. Można było także przejść boso planetarną ścieżkę, od piaszczystego Merkurego, aż po kamienistą powierzchnię księżyca. Wydarzenie było okazją do pomocy chorej dziewczynce. Każdy mógł przekazać cegiełkę empatii na leczenie Neli. Dla najmłodszych ważna była dobra zabawa i integracja. – Tutaj można spróbować wszystkiego. Jest galaretka, makarony i inne smakołyki. Super zabawa – mówią dzieci: