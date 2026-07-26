Berlińska policja zidentyfikowała podejrzanego o wjechanie samochodem w uczestników obchodów Christopher Street Day. Mężczyzna jest znany funkcjonariuszom jako członek miejscowego środowiska islamistycznego. Wciąż pozostaje na wolności.

Policja prowadzi działania zmierzające do zatrzymania podejrzanego. To 21-letni Abdul B., służby opublikowały jego wizerunek. W nocy funkcjonariusze, w tym policyjni komandosi, przeszukali mieszkanie w dzielnicy Schöneberg, położone około kilometra od miejsca ataku. Nikogo w nim jednak nie zastali. Według dziennika „Die Welt” akcję przeprowadzono około 1:10. Mieszkańcy budynku słyszeli głośny huk przypominający eksplozję.

Do ataku doszło w sobotę około 22:00 w parku Tiergarten, niedaleko Bramy Brandenburskiej. Białe auto wjechało w grupę ludzi, a następnie uderzyło w drzewo. Kierowca opuścił samochód przed przybyciem służb i uciekł pieszo.

Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Troje poszkodowanych walczy o życie. Osiem osób odniosło ciężkie obrażenia. Większość rannych przewieziono do pobliskich szpitali.

W chwili ataku w Berlinie kończyły się obchody Christopher Street Day – jednego z największych w Europie wydarzeń społeczności LGBT+. Uczestniczyły w nich setki tysięcy osób. Po wjechaniu pojazdu w tłum impreza została przerwana, a policja poleciła uczestnikom opuścić teren.