Gościem Krzysztofa Baługa jest Marek Cebula, wojewoda lubuski
https://youtu.be/TFWrdWoFJ0k
Gościem Krzysztofa Baługa jest Marek Cebula, wojewoda lubuski
https://youtu.be/TFWrdWoFJ0k
Pierwsza pomoc w trakcie wypadku, rozmowy na temat pojazdów elektrycznych czy cięcie samochodu - to elementy, które doskonalą strażacy podczas Recuse...
Polscy siatkarze pokonali w chińskim Ningbo Słowenię 3:0 (25:16, 25:19, 25:17) w półfinale Ligi Narodów. W niedzielnym meczu o złoty...
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział PAP, że rozmawia z szefem MAP Wojciechem Balczunem o koncepcji rozwoju Polregio. Wskazał, że nie...
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało na obszarze całego kraju alert, w którym ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem w związku z upałem....
Trwa remont ośrodka zdrowia w Tuplicach. Tam gdzie się dało budowlańcy dotarli do pierwotnej kolorystyki. Zachowana zostanie częściowo mozaika na...
Nowy punkt psychologiczno-socjoterapeutyczny otwarty został w Czerwieńsku. Mieści się w Centrum Usług Społecznych i już oferuje osobom w różnym wieku...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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