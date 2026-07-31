Już jutro na kortach przy Sulechowskiej ruszy dwudniowa XIV edycja Tenis by Dawid Cup. Tegoroczna edycja jest inna niż wszystkie poprzednie, gdyż będzie ona Memoriałem śp. Damiana Kusta.

Zawodnicy będą rywalizować w dwóch kategoriach, które zostały wydzielone z uwagi na stopień zaawansowania tenisistów. Uczestnicy zagrają także w deblu. W szranki stanie rekordowa liczba zawodników – we wszystkich kategoriach zagra łącznie 84 graczy.

Turniej odbywa się od 2018 roku, był rozgrywany w wielu regionach Polski, ale już drugi rok z rzędu zawita do Zielonej Góry. Inicjatorem rozgrywek jest Dawid Wiktorski, a fundamentem inicjatywy jest tenisowa społeczność dyskusyjna w Internecie.

Tenisiści uczczą w ten weekend pamięć Damiana Kusta, a więc eksperta tenisowego, który jeszcze w zeszłym roku rywalizował na zielonogórskich kortach.

W rozmowie z Radiem Zachód organizator, Dawid Wiktorski, wspominał Damiana Kusta, przybliżył ideę stojącą za rozgrywkami, ujawnił szczegóły tegorocznej edycji i pomysły zmian w kolejnych odsłonach turnieju:

Harmonogram gier możecie sprawdzić na dedykowanej stronie internetowej.