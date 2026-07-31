Piłkarze Cariny Gubin w sobotę o godzinie 16 meczem z rezerwami Miedzi Legnica rozpoczną rywalizację w III lidze w sezonie 2026/27.
W gubińskim zespole sporo zmian, a ponadto Carina z uwagi na remont stadionu zagra na nowym boisku. Mówi Maciej Kulikowski – nowy szkoleniowiec gubińskiego klubu:
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