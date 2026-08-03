Nowy miesiąc witamy nowymi piosenkami Margaret, Błażeja Króla, Pawła Domagały i Kasi Sienkiewicz, do grona polskich gwiazd dołączy także grupa Katseye.

MARGARET Primabalerina

Zimą tego roku zapowiedziała nowy projekt – album 'TRIPOLAR’, w skład którego wejdą inspirowana EDM-owym brzmieniem EP 'BODY’ oraz dwa kolejne rozdziały: 'VOICE’ i 'MIND’. Teraz przyszedł czas na pierwszy singiel promujący drugą z EPek!

’TRIPOLAR’ to trzyczęściowy projekt wydawniczy, podzielony na unikatowe EPki: BODY/VOICE/MIND. W ramach każdej z nich artystka przedstawi się w nowej odsłonie i odkryje cząstkę siebie. Nadchodzący rozdział nie polega jednak na budowaniu nowej postaci, a odkryciu prawdziwej i nieprzefiltrowanej Margaret — świadomej, sensualnej i surowej. Trzy odsłony — trzy stany kobiecości: ciało, głos, umysł.

Tym razem artystka zabiera fanów do świata 'głosu’.

Przedsmak EP możemy usłyszeć już teraz w najnowszym singlu 'Primabalerina’ –emocjonalnej historii o tym, jak istotny w relacjach jest właśnie… głos, wypowiadanie swoich potrzeb i otwarta komunikacja. Numer kontynuuje brzmienie, w którym mogliśmy usłyszeć Margaret w ostatniej współpracy z Dawidem Kwiatkowskim – połączenie nostalgii z mocnym, popowym brzmieniem i melodią, która zostaje w głowie od pierwszego przesłuchania.

BŁAŻEJ KRÓL Miałem Zabrać Cię Nad Rzekę

’Miałem Zabrać Cię Nad Rzekę’ to singiel Błażeja Króla zapowiadający album 'Łączy Nas…’, stworzony we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. To intymna, poetycka opowieść o Warszawie, pamięci i więziach między pokoleniami. Utwór łączy charakterystyczną wrażliwość artysty z refleksją nad historią miasta, tworząc współczesny muzyczny portret stolicy.

Jak podkreśla dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, 'nasze korzenie i doświadczenia poprzednich pokoleń są zbyt mocne, byśmy kiedykolwiek zapomnieli o tym, że odpowiedzialność za wolność i jakość życia społecznego zależy od nas. Pr’zestrzenią, która pozwala na nowo odnaleźć język porozumienia, może być między innymi sztuka’. Dodaje również, że losy i słowa Powstańców Warszawskich stały się dla Błażeja Króla inspiracją do osobistej, artystycznej podróży, która skłania do refleksji nad tym, „co my, współcześni, możemy wnieść do świata. Dla siebie i dla kolejnych pokoleń’.

PAWEŁ DOMAGAŁA Miłość Jest Blind

– Życie nie jest ani filmem ani programem, w którym trzeba ciągle grać główną rolę. To rozmowy do późna, wspólne milczenie, błędy, zachwyty i trudności, które przechodzimy razem. I chyba najbardziej wierzę, że każdy ma w sobie historię wartą opowiedzenia. Dużo ciekawszą niż opowieść o tym, jaki jest fajny. Tak myślę i o tym śpiewam. Kochajmy się. Bądźmy dla kogoś przystanią.

Wasz Paweł.

Za tekst najnowszej kompozycji odpowiada sam Paweł Domagała, który współtworzył również muzykę razem z Łukaszem Borowieckim – producentem utworu.

W życiu zawodowym artysty trwa obecnie intensywny okres, w którym łączy on działalność muzyczną i aktorską. Domagała zapowiedział, że rok 2026 upłynie bez koncertów, co ma być związane z przygotowaniami do jubileuszowej trasy zaplanowanej na 2027 rok. W mediach społecznościowych zdradził również plany dotyczące nowych utworów oraz możliwej krótkiej trasy stand-upowej.

KASIA SIENKIEWICZ To Nie O Mnie

Na chwilę po ogłoszeniu czasowego zawieszenia działalności przez Kwiat Jabłoni, Kasia Sienkiewicz otworzyła nowy rozdział na swojej artystycznej drodze i zapowiedziała album solowy. Pierwszym singlem zapowiadającym wyjątkowy projekt artystki był utwór 'Były Momenty’ – przedsmak bardziej kobiecej, romantycznej odsłony jej twórczości. Kasia Sienkiewicz ruszyła również w letnią festiwalową trasę, gdzie świeży materiał spotyka się ze świetnym przyjęciem fanów i nowych słuchaczy.

Teraz przyszedł czas na kolejną premierę – podwójne wydawnictwo 'To Nie o Mnie’ i 'Zimne Ognie’. Single, które powstawały we współpracy ze świetnymi producentami – odpowiednio: Kubą Galińskim oraz DrySkullem, stanowią materiał inspirowany 80’sowym popem, wybrzmiewa w nich wakacyjny nastrój i taneczny vibe.

Jednocześnie, tak jak w przypadku poprzedniego singla, tekst nowej piosenki 'To Nie o Mnie’ może intrygować słodko-gorzkimi emocjami. – Tym razem chciałam pokazać się słuchaczom inaczej niż kiedykolwiek wcześniej – mówi Kasia Sienkiewicz – i stworzyłam piosenkę w stylu, który kocham, czyli popową, taneczną, przywodzącą na myśl retro skojarzenia, a zatem nieco nostalgiczną. Ale nie dajcie się zwieść tej lekkości, bo tekst opowiada o intensywnych emocjach związanych z próbami zakończenia związku.

Sam klip to wciągająca choreograficzna opowieść, w której Kasia wyrywa się i powraca w ramiona tancerzy, próbując odzyskać stabilny grunt pod nogami. Szalony taniec dopełnia znaczenie utworu choreograficzną metaforą. Premierę poprzedził pokaz teledysku, który odbył się w Kinie Letnim pod Kinoteką.

W ramach projektu solowego usłyszymy ją zarówno w nagraniach studyjnych, jak i na letnich festiwalach w całej Polsce. Artystka ma już za sobą występ m.in. na Open’erze, gdzie wypełniła całą Alter Stage – daty kolejnych koncertów można sprawdzić w jej mediach społecznościowych! Projekt Kasi doczeka się również albumu i dedykowanej trasy koncertowej.

KATSEYE Animal

Dwukrotnie nominowany do nagrody Grammy girlsband KATSEYE powraca z nowym singlem 'Animal’ – odważnym popowym hitem celebrującym uwolnienie swojej dzikiej natury. W klipie wystąpiła Demi Moore.

Współautorem utworu 'Animal’ jest Ed Sheeran. Piosenka opowiada o napięciu między wykreowanym wizerunkiem, który pokazujemy światu, a nieskrępowaną energią ujawniającą się za zamkniętymi drzwiami. Dzięki figlarnym zwrotkom, hipnotyzującym wokalom i chwytliwej produkcji KATSEYE zamieniają tajemnicę, pożądanie i impulsywność w coś pociągającego i dodającego siły. Producentami utworu są Omer Fedi i Blake Slatkin, którzy współpracowali wcześniej m.in. z takimi gwiazdami jak The Kid LAROI, Justin Bieber, Sam Smith i Lil Nas X.

Akcja filmowego teledysku do 'Animal’ rozgrywa się w świecie pomieszczeń z lustrami weneckimi i zmieniających się tożsamości.

’Animal’ zapowiada trzecią EP-kę KATSEYE zatytułowaną 'Wild’, która ukaże się 14 sierpnia nakładem HYBE x Geffen Records. Wydawnictwo będzie następcą EP-ki 'Beautiful Chaos’ z 2025 r., która napędzana sukcesem singla 'Gnarly’ zadebiutowała w pierwszej piątce zestawienia Billboard 200.

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