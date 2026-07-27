Blisko 2 miliony złotych otrzymała gmina Lubsko na działania w ramach rządowego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i wyposażenia na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Samorząd zainwestuje między innymi w mobilną stację uzdatniania wody. – To w obecnej sytuacji geopolitycznej ważny kierunek, który traktowany jest obecnie priorytetowo. Musimy zwiększać zdolność i odporność na ataki dywersyjne, ale i klęski żywiołowe – mówi burmistrz Lubska Janusz Dudojć:

Dodajmy, że w sumie dofinansowanie w ramach programu otrzymało 11 gmin z terenów województwa.