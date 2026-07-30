„Jezioro Lodu” to tytuł nowej powieści kryminalnej Jędrzeja Pasierskiego. Jest to kontynuacja historii ubiegłorocznego wydawnictwa „Bogowie Małego Morza”, których akcja rozgrywa się nad Jeziorem Sławskim.
– Tym razem piszę o tym miejscu w zimowej szacie – mówi autor kryminałów.
Prezentacja książki zainaugurowała tegoroczne Dni Sławy. W programie obchodów barwny korowód ulicami miasta, wystawy, zawody sportowe i koncerty muzyczne. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie grupa Dżem.
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