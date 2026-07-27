Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała w poniedziałek (27 lipca), że prowadzi czynności związane z publikacją nagrań z fragmentami czerwcowego przesłuchania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w sprawie tzw. „dwóch wież”. Fragmenty nagrań przedstawił w poniedziałek (27 lipca) portal goniec.pl.

Portal goniec.pl opublikował w poniedziałek (27 lipca) w serwisie Youtube nagrania video przedstawiające fragmenty kilkugodzinnego przesłuchania Kaczyńskiego w warszawskiego Prokuraturze Okręgowej; prezes PiS był przesłuchiwany 10 czerwca tego roku jako świadek w sprawie tzw. „dwóch wież”.

Dalsza część tekstu pod nagraniami

!?UJAWNIAMY: Publikujemy nagranie z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego w sprawie dwóch wież. Lider PiS zarzucił prokuratorce, że jej działalność jest nielegalna. Niedługo później prokuratura umorzyła sprawę.

??CAŁOŚĆ JUŻ NA NASZYM KANALE. pic.twitter.com/GtzCmmjvLb — Goniec.pl (@GoniecPL) July 27, 2026

!? TYLKO U NAS. "Degradującym jest pisanie o mnie jakbyśmy byli po imieniu. Pan wielokrotnie nazywał mnie Jaruś, Jarek i tak dalej. Moja ocena pana @GiertychRoman jest bardzo niska" Publikujemy nagrania z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. pic.twitter.com/RO5FJTb6Ic — Goniec.pl (@GoniecPL) July 27, 2026

Po południu w poniedziałek Prokuratura Okręgowa opublikowała na portalu X komunikat, w którym poinformowała, że „prowadzi czynności sprawdzające w związku z opublikowaniem dziś w internecie nagrania z przesłuchania świadka Jarosława Kaczyńskiego w sprawie tzw. dwóch wież, które stanowi załącznik do protokołu przesłuchania świadka”.

Dalsza część tekstu pod wpisem

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi czynności sprawdzające w związku z opublikowaniem dziś w internecie nagrania z przesłuchania świadka Jarosława Kaczyńskiego w sprawie tzw. dwóch wież, które stanowi załącznik do protokołu przesłuchania świadka. Jedyną osobą która… — Prokuratura Okręgowa w Warszawie (@Prok_Okreg_Wawa) July 27, 2026

Jak dodano, „jedyną osobą która wystąpiła o dostęp do całości akt sprawy był jeden z pełnomocników pokrzywdzonego, uprzednio pouczony o treści art. 241 kk (dot. tajemnicy postępowania przygotowawczego – PAP)”.

Prokuratura w komunikacie przypomniała treść artykułu: „Kto bez zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, karze pozbawienia wolności do lat 2”.

25 czerwca, dwa tygodnie po przesłuchaniu Kaczyńskiego, prokuratura umorzyła sprawę „dwóch wież” wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego. Śledztwo trwało od lutego 2025 r. w sprawie związanej z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce w Warszawie należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna; w ewentualną inwestycję miała być też zaangażowana Fundacja Instytut im. Lecha Kaczyńskiego.

Śledztwo dotyczyło doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, w okresie od maja 2017 r. do lipca 2018 r., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, w kwocie „nie mniejszej niż 1 300 000 euro”, przez osoby działające w imieniu spółki Srebrna.

Roman Giertych – polityk KO i adwokat reprezentujący Birgfellnera – zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję prokuratury.