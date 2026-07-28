Przebudowa ulicy Tuplickiej w Trzebielu rozpocznie się już w sierpniu. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Koszt robót to blisko 2 miliony złotych. Pół miliona złotych do zadania dołożyła trzebielska gmina.

Dla samorządu odcinek drogi numer 294 od skrzyżowania z ulicą Sportową i Szkolną, aż do zbiegu z ulicą Kościuszki jest newralgiczny. – Jest tu duży ruch, wzdłuż drogi znajduje się wiele ważnych instytucji. Niestety do tej pory kierowcom miejscami ciężko było się minąć. Bardzo nas cieszy, że roboty ruszają – mówi wójt Tomasz Sokołowski:

Wykonawca ma 4 miesiące na zakończenie inwestycji.