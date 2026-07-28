Gmina Żary otrzymała dofinansowanie na wykonanie dokumentacji pod budowę ścieżki rowerowej z Żar do Jankowej Żagańskiej przez Mirostowice Górne. Otrzymana kwota to ponad 50 tysięcy złotych.

Całkowity koszt przygotowania dokumentacji wyniesie blisko 80 tysięcy złotych. – To ważne dla nas pieniądze, bo jest to etap zbliżający nas do realizacji oczekiwanej przez mieszkańców gminy inwestycji. Prace nad dokumentacją potrwają do koca roku. To projekt, który docelowo połączy cztery samorządy – mówi wójt Leszek Mrożek:

Gmina Żary jest jedną z 9 gmin, które otrzymały dofinansowanie na rozwój infrastruktury turystycznej.