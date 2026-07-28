Po kilku latach nieobecności posterunek policji wraca do Czerwieńska. To efekt porozumienia władz gminy z Komendą Powiatową Policji w Zielonej Górze.

– Dzięki dobrej współpracy udostępniliśmy policjantom pomieszczenia w Gminnym Centrum Bezpieczeństwa – mówi Agata Olejniczak, burmistrzyni Czerwieńska.

W wyznaczonych dniach i godzinach policjanci będą tam pełnić dyżury, dzięki czemu mieszkańcy zyskają łatwiejszy kontakt z dzielnicowym i innymi policjantami

Harmonogram dyżurów policjantów i numery dyżurnych telefonów zostaną wkrótce podane na stronie internetowej gminy Czerwieńsk.