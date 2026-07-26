Karolina Sygutowska zdobyła brązowy medal w rzucie dyskiem podczas ostatniego dnia lekkoatletycznych Mistrzostw Polski w Białymstoku.

W najlepszej próbie zawodniczka ZLKL Zielona Góra uzyskała 50,98 m:

Medalowego dorobku dwóch srebrnych i jednego brązowego nie powiększył dziś AZS AWF Gorzów. Broniąca tytułu sprzed roku sztafeta pań 4×100 metrów zajęła 4. miejsce, z 35 setnymi straty do podium, panowie byli na 7. miejscu:

Ponadto dzisiaj Paweł Koziński z AZS AWF zajął w rzucie dyskiem 10. miejsce a Malwina Misjan była 15. w biegu na 1500 metrów: