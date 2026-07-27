Miesiąc spędzi w areszcie 23-latek podejrzany o postrzelenie z broni czarnoprochowej rowerzysty. Z ustaleń policjantów wynika, że postrzelenie było wynikiem kłótni, a następnie szarpaniny pomiędzy czterema mężczyznami – poinformowała w poniedziałek podinsp. Małgorzata Stanisławska z KMP w Zielonej Górze.

Policjanci ustalili, że do incydentu doszło na skutek różnicy zdań w interpretacji przepisów ruchu drogowego. Pomiędzy mężczyznami wywiązała się słowna utarczka, a następnie doszło do szarpaniny, podczas której 23-latek miał wyciągnąć broń i oddać dwa strzały w kierunku jednego z mężczyzn.

Młody człowiek ma zarzuty bezpośredniego narażenia na utratę życia lub zdrowia oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego. Grozi mu trzech lat więzienia. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec 23-latka miesięczny areszt.

Do sprzeczki podejrzanego z trójką rowerzystów doszło w miniony czwartek w okolicach zielonogórskiego osiedla Zacisze.

Podczas kłótni 23-latek miał wyciągnąć pistolet czarnoprochowy i postrzelić w udo jednego z rowerzystów. Zaraz potem został on obezwładniony przez kolegów pokrzywdzonego, a potem przekazany w ręce wezwanych policjantów. Przy napastniku funkcjonariusze znaleźli rewolwer, z którego padły strzały.

Na miejsce zostało wezwane także pogotowie ratunkowe; medycy zabrali rannego mężczyznę do szpitala. Tam przeszedł zabieg usunięcia kuli z nogi i pozostał jeszcze dzień na obserwacji.