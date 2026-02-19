Klub parlamentarny Centrum zostanie w koalicji rządzącej i będzie rozmawiał o ewentualnych zmianach w umowie koalicyjnej – poinformowała Paulina Hennig-Kloska. Liderka dodała, że nie planuje na razie tworzyć partii politycznej, założone zostanie stowarzyszenie.

Na antenie Programu 1 Polskiego Radia podkreślała, że członkowie Polski 2050 odeszli z partii ze względu na wewnętrzne spory:

Piętnastu byłych posłów Polski 2050 utworzyło klub Centrum. To – poza Pauliną Hennig-Kloską – m.in. Aleksandra Leo, Izabela Bodnar oraz Ryszard Petru. W klubie Polska 2050 zostało 15 posłów. Oba kluby deklarują dalszą współpracę w ramach koalicji 15 października.

Hennig-Kloska poinformowała również, że na razie pozostanie szefową resortu klimatu, bo – jak dowiedziała się od Donalda Tuska – premier nie planuje teraz zmian personalnych w ministerstwach.