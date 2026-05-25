Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że Kapiński w Zgromadzeniu Ogólnym SN uzyskał największe poparcie spośród przedstawionych Karolowi Nawrockiemu kandydatów:

Zbigniew Kapiński był jednym z pięciu kandydatów na stanowisko. W lutym wyłoniło ich Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. Wzięli w nim udział tylko tzw. neosędziowie.

Sędzia Kapiński obejmie funkcję w nadchodzącą środę. Kadencja dotychczasowej Pierwszej Prezeski Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej upływa jutro.