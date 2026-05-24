MSWiA wdraża doraźne rozwiązania dla służb i dyspozytorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego – zapowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Czesław Mroczek odniósł się w ten sposób do sprawy interwencji w domu rodziny prezydenta.

Wiceszef MSWiA podkreślał na konferencji prasowej po odprawie służb z premierem, że w docelowo w planach są większe zmiany w systemie funkcjonowania Centrum:

Od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą. W tej sprawie w kontakcie są przedstawiciele prezydenta i rządu.

Wczoraj późnym wieczorem straż pożarna otrzymała zgłoszenie o możliwym pożarze i zagrożeniu życia w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Następne zgłoszenie dotyczyło nagłego zatrzymania krążenia. Straż podkreśla, że każde zagrożenie życia lub zdrowia jest traktowane przez służby z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji. Później w trybie pilnym odbyło się spotkanie służb podległych MSWiA.