Trwają rozmowy o połączeniu szpitali w Zielonej Górze i Sulechowie. Fuzja placówek wpisuje się w reformę szpitalnictwa i ma na celu, m.in. poprawę dostępności usług medycznych.

– W tym tygodniu mamy zaplanowane rozmowy w tej sprawie na szczeblu regionalnym i centralnym – mówił dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra Tadeusz Pająk, starosta zielonogórski i przewodniczący Związku Powiatów Lubuskich:

Właścicielem sulechowskiego szpitala jest powiat. – Konsolidacja placówek jest konieczna – mówił Tadeusz Pająk:

Tadeusz Pająk dodawał, że szpital w Sulechowie kończy projekt z KPO za 37 milionów złotych – oddany został już oddział rehabilitacji i fizjoterapii w wyremontowanym budynku. Kończy się drugi etap – onkologiczny z pracownią rezonansu. Starosta zielonogórski był gościem „Rozmowy o 9.00”.