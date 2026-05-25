Już za kilka dni mieszkańcy Gorzowa ponownie rozpoczną rowerową zabawę. Miasto po raz kolejny włącza się do rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski, w której liczy się każdy przejechany kilometr.

Od 1 czerwca przez cały miesiąc uczestnicy będą zbierać kilometry za pomocą specjalnej aplikacji, a wyniki poszczególnych miast trafią do ogólnopolskiego rankingu.

– Przygotowaliśmy szereg wydarzeń, które zachęcą do rowerowej aktywności – mówi Sandra Kwiatkowska z gorzowskiego Wydziału Sportu.

Tradycyjnie zorganizowana zostanie także Masa Rowerowa, której uczestnicy wspólnie przejadą przez miasto – dodaje Paweł Najdora z gorzowskiego Wydziału Dróg.

Do zmagań w ramach Rowerowej Stolicy Polski może dołączyć każdy chętny. W ubiegłorocznej rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski Gorzów Wielkopolski zajął 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. Jednocześnie był najlepszym miastem w kategorii od 100 do 200 tysięcy mieszkańców.