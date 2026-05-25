„Deszczowy żołnierz” w reżyserii Wiesława Saniewskiego, to film, który zainaugurował zielonogórskie spotkania w ramach 15. edycji Kozzi Film Festiwal. Projekcja odbyła się w sali im. Janusza Koniusza w bibliotece Norwida.

Na widowni zgromadziło się kilkunastu mieszkańców, którzy podkreślali, że festiwal jest okazją do zapoznania się z dawnym kinem:

Magdalena Faron, specjalistka ds. Public Relations w bibliotece informuje, że widzowie mogli obejrzeć na ekranie m.in. Macieja Kozłowskiego, czyli głównego patrona festiwalu:

Dziś mieszkańcy będą mogli podziwiać retrospektywy Ewy Dałkowskiej. Spotkania odbędą się o godzinie 16.00, 18.00 oraz 20.00.

Wstęp na każde wydarzenie jest darmowy. Harmonogram festiwalu znajdziecie na stronie internetowej organizatorów.