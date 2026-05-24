Futboliści amerykańscy KFA Watahy Zielona Góra przegrali na własnym boisku z Patnhers Wrocław 6:46 w swoim piątym w tym sezonie meczu Polskiej Futbol Ligi.

Faworyzowana drużyna przyjezdna całkowicie zdominowała pierwsze trzy kwarty. Po dwóch było 32:0 dla Panter i na samym początku trzeciej odsłony Wrocławianie wykonali kolejne przyłożenie, czym powiększyli przewagę powyżej 35 punktów. Oznaczało to zastosowanie zasady „mercy rule”, w ramach której czas przestał być zatrzymywany.

W ostatnią kwartę goście wchodzili z prowadzeniem 46:0. Wówczas Wataha ruszyła do ataku i zdołała nawet zapunktować – dokonał tego Marcin Soszyński, który otrzymał idealne podanie, wbiegając w pole punktowe.

