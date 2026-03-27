1 maja 2026 na zielonogórskie ulice wyjedzie pełnoprawna karetka na dwóch kołach. Pogotowie Ratunkowe szykuje motocykl z pełnym wyposażeniem. Takie rozwiązanie umożliwiła zmiana przepisów – mówi Marcin Gałecki, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze:

Motoambulansowi będzie łatwiej dojechać do trudno dostępnych i ciasnych miejsc. Dzięki temu skróci się czas dotarcia do pacjenta:

W zielonogórskim Pogotowiu Ratunkowym, w styczniu i lutym 2026, było po około 1700 wyjazdów, które rozłożyły się na 7 zespołów ratownictwa – jeden specjalistyczny i 6 podstawowych.