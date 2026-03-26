Gorzowska młodzież ponownie zaprasza seniorów na warsztaty. Wszystko w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”.

Już po raz drugi gorzowscy seniorzy będą mogli wziąć udział w warsztatach organizowanych przez uczniów II Liceum ogólnokształcącego. Spotkanie dotyczyć będzie Alzheimera, czyli postępującej i nieuleczalnej choroby objawiającej się utratą pamięci, dezorientacją czy problemami z mową. Choroba dotyka głównie starsze osoby, dlatego to do nich kierujemy swoje warsztaty – mówi Hanna Olszewska, uczennica II LO.

Warsztaty organizowane są w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii” – dodaje uczennica Julia Krajewska.

Warsztaty dla seniorów odbędą się w najbliższy poniedziałek, 30 marca, o godzinie 9:00 w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Hawelańskiej. Wstęp wolny.