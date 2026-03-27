Dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęły się obrady Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia, która działa w ramach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich i skupia prorektorów ds. kształcenia. Cel? Koordynacja działań i wypracowanie standardów dydaktycznych na poziomie ogólnokrajowym.

– Rozmawiamy o jakości kształcenia. Wątków jest wiele – powiedział dr hab. Janusz Uriasz, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

– Chcemy unowocześniać i uatrakcyjniać kierunki studiów, poszerzać ofertę językową – tłumaczy prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego Barbara Literska, prorektorka ds. studenckich i jakości kształcenia.

– Rozmawiając o jakości kształcenia, mówimy również o warunkach bytowych studentów: pomocy materialnej, stypendiów, akademiach – dodała prof. Literska.