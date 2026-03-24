Zielonogórscy lekarze samodzielnie pobrali rogówkę od zmarłego dawcy. To pierwszy taki przypadek w naszym województwie. Dotychczas bowiem zajmowały się tym zespoły zewnętrzne, które były wzywane do dawcy wielonarządowego.

Pobrana rogówka została zabezpieczona i przeszczepiona pacjentowi, który miał zgodność tkankową. O szczegółach mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka prasowa Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze:

– Na przeszczep rogówki czeka w Polsce kilka tysięcy osób – dodaje Sylwia Malcher-Nowak:

Dodajmy, że w 2025 roku w zielonogórskim szpitalu dokonano wielonarządowych pobrań od 13 dawców.