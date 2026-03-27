Most Żaganny w Żaganiu został zamknięty dla ruchu pojazdów. Policja przypomina kierowcom z terenu miasta i pobliskich miejscowości, aby nie jeździć na pamięć i stosować się do znaków drogowych. Na czas prac wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu.

Przypomnijmy, przeprawa w ciągu drogi wojewódzkiej numer 296 została uszkodzona podczas ostatniej powodzi. – Na czas trwania prac wprowadzono zakaz ruchu pojazdów w obu kierunkach. Piesi mogą poruszać się jedną stroną chodnika, ale pamiętajmy, że obowiązuje zakaz korzystania z bulwaru. Warto pamiętać, że ulica Skarbowa na cały czas remontu mostu jest jednokierunkowa – mówi podkomisarz Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu:

Dodajmy, że prace potrwają do końca roku.