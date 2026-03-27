Od 1 kwietnia 2026 Zielonogórzanie będą mogli składać projekty do pierwszej, z dwóch tegorocznych, edycji budżetu obywatelskiego. W puli do wydania na zadania inwestycyjne i społeczne będzie 6 milionów 700 tysięcy złotych. Przypomnijmy, dodatkowy plebiscyt jest projektem zaległym, który nie odbył się w pandemii koronawirusa.

Mówi Marek Kamiński, zastępca prezydenta Zielonej Góry:

W tym roku miasto rezygnuje z podziału na okręgi – będzie można głosować na zadania z całej Zielonej Góry. Ta edycja budżetu obywatelskiego przyniesie też zmiany w głosowaniu. – Chcemy zaangażować w plebiscyt jak najwięcej mieszkańców, dlatego głosy oddamy nie tylko online – zapowiada Marek Kamiński:

Pomysł do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Zielonej Góry – konieczna jest lista z poparciem co najmniej 15 mieszkańców. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 do 14 kwietnia na stronie poświęconej konsultacjom społecznym: >>https://zielonagora.konsultacjejst.pl/<<.

Zagłosować będzie mógł każdy mieszkaniec miasta, któremu będą przysługiwały dwa głosy: jeden na zadanie inwestycyjne i jeden na zadanie społeczne.

Realizacja wybranych projektów jest zaplanowana jest na przyszły rok. Kolejna edycja tegorocznego budżetu obywatelskiego odbędzie się jesienią.