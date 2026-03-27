Ponad sto tysięcy osób weźmie udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Uczestnicy przemierzą samotnie ponad 40-kilometrowe trasy. Będą wędrować nocą, bezdrożami, w milczeniu.

– Od kilku lat liczba wiernych idących w EDK systematycznie wzrasta – mówi Rafał Wojtkiewicz ze Świebodzina, który jest krajowym koordynatorem tej inicjatywy.

Wierni podkreślają, że Ekstremalna Droga Krzyżowa jest dobrym sposobem na duchowe przygotowanie do świąt wielkanocnych. Pozwala na wyciszenie i wielogodzinne przemyślenia.

W województwie lubuskim można wybrać prawie 40 tras. Najdłuższa ma aż 104 kilometry i prowadzi z Rokitna do Zielonej Góry.

