Gorzowskie szkoły ponadpodstawowe zachęcają młodych uczniów do wybrania ich placówek. Ofertę można poznać podczas dni otwartych, które odbywają się w każdej szkole. „Placówki oświatowe mają dużo do zaoferowania” mówi Beata Wachowiak, zastępca dyrektora w Wydziale Edukacji w Gorzowie.

Najbliższe dni otwarte odbędą się już w sobotę. Wtedy do swojej szkoły zaprasza m.in. Anna Łapińska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3.

Dni otwarte to dobra okazja nie tylko do tego, żeby poznać ofertę edukacyjną szkoły, ale także dowiedzieć się więcej o uczniach i nauczycielach. To właśnie o to najczęściej pyta młodzież – przyznaje Robert Maleńkowski, nauczyciel matematyki z II LO.

W najbliższą sobotę dni otwarte organizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 oraz IV Liceum Ogólnokształcące. 18 kwietnia zapraszają I LO i Zespół Szkół Elektrycznych. Z kolei 25 kwietnia dni otwarte organizują II LO, Technikum Budowlane i Samochodowe, a także Zespół Szkół Gastronomicznych.