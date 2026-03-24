Minister edukacji Barbara Nowacka skierowała do 30-dniowych konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe o zakazie korzystania z telefonów w publicznych szkołach podstawowych – podało MEN. Do 23 kwietnia br. każdy może wyrazić swoją opinię.

Resort edukacji wyjaśnił, że „do tej pory w szkołach nie obowiązywał jednolity, formalny zakaz korzystania z telefonów komórkowych”, a projektowana zmiana ma na celu „uporządkowanie tej sytuacji i zapewnienie szkołom jasnego umocowania prawnego”.

Projekt zakłada, że zakaz używania w publicznych szkołach podstawowych telefonów komórkowych obejmie też „inne urządzenia elektroniczne”. Będzie obowiązywał uczniów „podczas pobytu na terenie szkoły”. Zakaz ma obowiązywać zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach.

Zakaz ma objąć uczniów. „Nie obejmie natomiast nauczycieli i innych pracowników szkół” – podkreśliło MEN.

Obok szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży przepisy obejmą także szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Placówki zostaną zobowiązane do określenia w statucie szkoły warunków wnoszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na teren szkoły.

Wyjątki od zakazu

Zgodnie z projektem, od zakazu będą dwa wyjątki. Pierwszy to zgoda nauczyciela na skorzystanie z telefonu uzasadniona celami dydaktyczno-wychowawczymi (np. nauka bezpiecznego korzystania z Internetu, przeprowadzenie quizu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii). Drugi wynika z konieczności skorzystania przez ucznia z urządzenia ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inne szczególne potrzeby (np. mierzenie poziomu glukozy).

Szkoły będą mogły autonomicznie zdecydować, w jaki sposób praktycznie egzekwować zakaz.

Każda szkoła wie najlepiej, czy w jej przypadku sprawdzą się np. półki, tzw. kieszonki na telefony czy inne rozwiązania, które są przyjęte w danej szkole

– podało MEN w uzasadnieniu do projektu. Jednocześnie wskazało wprost, że w razie naruszenia zakazu szkoła może zastosować: działania wychowawcze (np. upomnienia ustne, kontrakt wychowawczy), kary statutowe, obniżenie oceny z zachowania.

Nowelizacja ma też umożliwić wprowadzenie takiego zakazu albo określenie w statutach warunków korzystania z urządzeń elektronicznych przez publiczne szkoły ponadpodstawowe i wszystkie szkoły niepubliczne.

W wykazie prac legislacyjnych podano, że planowany termin przyjęcia projektu nowelizacji przez Radę Ministrów to II kwartał 2026 r.

Nowe przepisy od 1 września 2026 r.

Przepisy mają wejść w życie 1 września 2026 r. Przewidziano też przepis przejściowy, który umożliwi odpowiednio szkołom i placówkom, w których funkcjonują szkoły, oraz zespołom szkół i placówek dostosowanie swoich statutów do dnia 31 października 2026 r.

Resort edukacji podkreślił w uzasadnieniu, iż „nie ulega wątpliwości, że uzależnienie dzieci i młodzieży, które jest zjawiskiem coraz częstszym (71 proc. młodych ludzi ankietowanych w Diagnozie Młodzieży 2026 wskazało, że czują, że są uzależnieni od telefonów komórkowych)”, ma „negatywny wpływ na wyniki edukacyjne uczniów”.

Dodał m.in., że jak wykazały badania prowadzone przez Uniwersytet Stanforda i Mental Health Foundation, „nadmierna ekspozycja na urządzenia mobilne u dzieci prowadzi do zwiększonych wahań nastroju, problemów z koncentracją i większego ryzyka depresji”, co prowadzi do wycofania społecznego i pogorszonego funkcjonowania emocjonalnego w grupie rówieśniczej.

Fakt, że telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne są dla szkół problemem, znajduje z kolei swoje odzwierciedlenie chociażby w wynikach badania przeprowadzonego w 2023 r. przez Pew Research Center. Tam, aż 72 proc. nauczycieli w szkołach średnich (high schools) zadeklarowało, że rozproszenie uwagi uczniów powodowane korzystaniem z telefonów komórkowych jest poważnym problemem

– argumentowało MEN.