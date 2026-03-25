105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach realizuje program profilaktyczny „Moje Zdrowie”. Projekt wykonywany jest w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Prewencja i wykonywanie badań profilaktycznych prowadzone są w celu wczesnego wykrywania chorób. – Program kierowany jest do osób, które ukończyły dwadzieścia lat. Wystarczy wypełnić ankietę, zbadać się u lekarza, aby uzyskać indywidualny plan zdrowotny. Można zgłosić się bezpośrednio do punktu podstawowej opieki zdrowotnej lub przez Internetowe Konto Pacjenta – mówi rzeczniczka lecznicy Justyna Wróbel-Gądek:

Dodajmy, że tylko w tym roku w ramach programu w żarskim szpitalu przeprowadzono diagnostykę 160 nowych pacjentów.