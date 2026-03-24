Mieszkańcy Żagania wspólnie z samorządowcami, uczniami szkół i wojskiem uczcili 82. rocznicę „Wielkiej Ucieczki” jeńców wojennych ze Stalagu Luft III. Rocznicowe wydarzenie przeprowadzono przy wojskowej asyście honorowej.

Apel pamięci poprzedził przelot myśliwców F-16 Polskich Sił Powietrznych. – Dziś przypominamy żołnierzy biorących udział w próbie ucieczki z oflagu. Niestety tylko trzem udało się zbiec i odzyskać wolność. Pozostałych złapano, a pięćdziesięciu z nich rozstrzelano – mówi dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich Marek Łazarz:

– To ważne, aby pielęgnować tę historyczną pamięć. Od nas i kolejnych pokoleń zależy, czy ta pamięć przetrwa – zaznacza Wojciech Zakrzewski z Młodzieżowej Rady Miasta:

Na uroczystość przybyło wielu mieszkańców Żagania, ale i pobliskich miejscowości. – To ważne, abyśmy pamiętali o takich kartach historii. Zwłaszcza w obecnej sytuacji w Europie i na świecie – podkreślają przybyli:

Dodajmy, że kompanię honorową wystawili żołnierze z 11 Batalionu Dowodzenia z Żagania.