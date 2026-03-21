Zmarła aktorka Halina Kowalska-Nowak, najbardziej znana z ról w kultowych komediach, m.in. „Nie lubię poniedziałku”, „Nie ma róży bez ognia”, i serialu „Alternatywy 4”. Informację o jej śmierci przekazały ZASP i Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich.

Halina Kowalska urodziła się w 1941 r. w Brzezinach. W 1966 r. ukończyła wydział aktorski w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Po studiach rozpoczęła pracę w Teatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu (1966-1967), gdzie zdobyła nagrodę SPATiF za rolę w „Romeo i Julii”, a później występowała w warszawskich teatrach: Komedia (1967-1974), Kwadrat (1974-1981) i Na Woli (1983-1987).

Równolegle z występami na scenach teatralnych grała w wielu filmach. Największą popularność przyniosły jej role w kultowych komediach, takich jak: „Nie lubię poniedziałku”, „Nie ma róży bez ognia”, „Milion za Laurę”, „40-latek. 20 lat później” i w serialu „Alternatywy 4”. Dzięki urodzie, wdziękowi, charakterystycznemu stylowi gry i wyrazistym rolom na stałe zapisała się w historii polskiego kina i telewizji.

Z wielkim żalem żegnamy Ikonę Polskiego Kina, podopieczną Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich Halinę Kowalską. Po twórczym życiu, spokojnej zaopiekowanej starości, dołączyła do swojego kochanego męża Włodka Nowaka. Cześć Jej pamięci!

– podała na swoich portalach społecznościowych Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich.

Jak poinformował ZASP, aktorka zmarła 18 marca w wieku 84 lat.