Polityk PiS i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro musi przeprosić reżyserkę Agnieszkę Holland za wypowiedzi porównujące jej film „Zielona Granica” do nazistowskiej propagandy, a także przekazać 50 tys. zł na Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie.

O wyroku poinformowali we wtorek (17 marca) w mediach reprezentanci Holland w sprawie – mecenasi Sylwia Gregorczyk-Abram i Michał Wawrykiewicz. Sprawa dotyczyła wypowiedzi Ziobry – ówczesnego szefa MS – z jesieni 2023 roku atakujących Holland i wyreżyserowany przez nią film „Zielona Granica”, który poruszał tematykę kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy.

Gregorczyk-Abram w rozmowie z PAP zwróciła uwagę, że chodzi m.in. o wpisy Ziobry na X porównujące Holland i jej film do nazistowskiej i sowieckiej propagandy. Przytoczyła m.in. wpis b. szefa MS z września 2023 roku odnoszący się do premiery w Mińsku białoruskiego propagandowego filmu dot. sytuacji Białorusinów w przedwojennej Polsce.

Czyżby Holland zainspirowała Łukaszenkę? Sowieci i hitlerowcy używali propagandowych filmów do niszczenia wizerunku Polski i Polaków. W dzisiejszych czasach autorzy się zmienili, ale metody pozostały takie same…

– pisał wtedy Ziobro.

W innym wpisie z tego samego okresu Ziobro napisał np.że „w III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców; dziś mają od tego Agnieszkę Holland…”.

Proces o ochronę dóbr osobistych

W reakcji reżyserka wytoczyła politykowi proces o ochronę dóbr osobistych; we wtorek wyrok w pierwszej instancji w sprawie wydał – jak przekazała Gregorczyk-Abram – XXV Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zgodnie z wyrokiem Ziobro musi przeprosić Holland, publikując na X wpis o treści: „Ja, niżej podpisany Zbigniew Ziobro przepraszam Agnieszkę Holland za wielokrotne naruszenie jej dóbr osobistych, w szczególności nazwiska, czci, godności osobistej oraz twórczości artystycznej poprzez porównywanie jej i wyreżyserowanego przez nią filmu Zielona Granica do działalności propagandystów III Rzeszy i Stalinizmu oraz innych zbrodniczych reżimów poprzez oskarżenie jej o moralną zbrodnię oraz używanie innych haniebnych i stygmatyzujących określeń. Zbigniew Ziobro”.

Ponadto Ziobro został zobowiązany do wpłaty 50 tys. złotych na cel społeczny – tj. na rzecz Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu”, zajmującego się budową wspólnoty osób ocalałych z Zagłady i zachowaniem pamięci o Holokauście i historii społeczności żydowskiej w Polsce.

Podstawa do ewentualnej apelacji od wyroku

Gregorczyk-Abram podkreśliła jednak, że w składzie orzekającym w niniejszej sprawie zasiadała osoba powołana na stanowisko sędziowskie w wadliwej procedurze przy udziale neo-KRS (tzw. neosędzia)”. W rozmowie z PAP podkreśliła, że pełnomocnicy Holland od początku postępowania bezskutecznie wnioskowali o wyłączenie tej osoby. Według mecenas stanowi to podstawę do ew. apelacji od wyroku.