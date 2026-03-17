Izraelski minister obrony Israel Kac poinformował we wtorek (17 marca), że szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani zginął w nocy w ataku armii Izraela. Dodatkowo potwierdził śmierć Golamrezy Solejmaniego, przywódcy paramilitarnej organizacji irańskiej Basidż.
Laridżani i dowódca Basidż zostali wyeliminowani w nocy (z poniedziałku na wtorek – PAP) i dołączyli do przywódcy programu zagłady, (poprzedniego najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego) Chameneiego, i wszystkich (innych) wyeliminowanych członków „osi zła” w głębi piekła
– powiedział Kac, cytowany przez portal Times of Israel.
Po informacji o śmierci Laridżaniego na jego koncie na X pojawił się nowy wpis
Krótko po ogłoszeniu we wtorek przez Izrael śmierci prominentnego przedstawiciela władz Iranu Alego Laridżaniego na jego profilu w serwisie X opublikowana została odręczna notatka, napisana rzekomo przez niego.
W notatce mowa jest o irańskich marynarzach poległych w amerykańskim ataku, których pogrzeb ma odbyć się we wtorek.
?? ?????? ????? ????? ???????? ????? ?????? ???? ?????? ?????? ?????: ??? ???? ?????? ?? ??? ??? ????? ????? ??? ? ??? ??????? ????? ???? ?????? ?????? ?? ???? ????? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ???????. ???????? ????? ??? ????? ???? ??? ????? ???? ????????. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY
— Ali Larijani | ??? ???????? (@alilarijani_ir) March 17, 2026
Izraelska armia przekazała, że Iran wystrzelił rakiety w kierunku północnego Izraela.
