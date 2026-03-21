Pojemniki po konserwach, akcesoria wędkarskie, a nawet opony – takie rzeczy znajdują się w Odrze. Dziś w wielu miejscach trwa sprzątanie rzeki.

Akcja odbywa się również w Cigacicach, gdzie kilkuset mieszkańców zbiera zalegające odpady.

– Wspólnie musimy dbać o środowisko – podkreślają uczestnicy wydarzenia:

– Śmieci jest więcej, niż w ubiegłych latach – przyznaje Beata Springer, prezes fundacji „Zielone serce”:

– Chcemy kontynuować misję, którą zapoczątkował Tomasz Włoch – deklaruje Justyna Knefel-Pirsch, wiceprezes fundacji „Zielone serce”:

W pomoc zaangażowali się również strażacy z okolicznych jednostek OSP. Dawid Lebedziński z Zawady przyznaje, że śmieci mogą być niebezpieczne dla zwierząt:

– Odra jest bardzo ważna dla naszej turystyki – mówi Tomasz Rybarczyk z Wydziału Współpracy i Promocji Gminy Sulechów:

Zebrane i posegregowane śmieci trafią do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulechowie.

Akcja „Czysta Odra” będzie kontynuowana do końca kwietnia.