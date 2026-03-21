Polska 2050 Szymona Hołowni zmieniła nazwę na Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej. O nowej nazwie poinformowała w sobotę (21 marca) przewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas Kongresu Nowego Otwarcia w Warszawie. Zaprezentowała na nim także założenia programowe ugrupowania.

W sobotnim (21 marca) Kongresie Nowego Otwarcia Polski 2050 bierze udział kilkuset działaczy z całego kraju. Przewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dziękowała obecnemu na nim Szymonowi Hołowni za to, że założył ugrupowanie i przez kilka lat mu szefował. Przypomniała, że Polska 2050 miała w nazwie jego nazwisko.

Dalsza część tekstu pod wpisem

?Polska 2050 Szymona Hołowni ?? Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej ? Zaczynamy nowy rozdział! ?? pic.twitter.com/dcJSaaesZm — Polska 2050 (@PL_2050) March 21, 2026

Pełczyńska-Nałęcz zwracając się do Hołowni powiedziała: – Podjęliśmy decyzję, twoje nazwisko jest już tylko twoje. Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej to jest od dzisiaj nazwa naszej partii.

Zwracając się do zgromadzonych Pełczyńska-Nałęcz mówiła o swoim pomyśle na partię. Podkreślała, że będzie ona Pełczyńska-Nałęcz „lobbystą klasy średniej”.

„Płaca, praca i mieszkania”

Płaca, praca i mieszkania – to jest trójca bezpiecznej codzienności Polski 2050

– mówiła.

Jak mówiła, „praca musi być dostępna w całej Polsce, a nie tylko w Warszawie, Krakowie i Gdańsku”.

Nie potrzebujemy Warszawy dla wszystkich. Potrzebujemy pracy w całej Polsce dla każdego

– mówiła.

Odciążymy klasę średnią. Podwyższamy dla nich drugi próg podatkowy przynajmniej do 140 tysięcy zł

– powiedziała.