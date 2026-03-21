Polska 2050 Szymona Hołowni zmieniła nazwę na Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej. O nowej nazwie poinformowała w sobotę (21 marca) przewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas Kongresu Nowego Otwarcia w Warszawie. Zaprezentowała na nim także założenia programowe ugrupowania.
W sobotnim (21 marca) Kongresie Nowego Otwarcia Polski 2050 bierze udział kilkuset działaczy z całego kraju. Przewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dziękowała obecnemu na nim Szymonowi Hołowni za to, że założył ugrupowanie i przez kilka lat mu szefował. Przypomniała, że Polska 2050 miała w nazwie jego nazwisko.
Pełczyńska-Nałęcz zwracając się do Hołowni powiedziała: – Podjęliśmy decyzję, twoje nazwisko jest już tylko twoje. Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej to jest od dzisiaj nazwa naszej partii.
Zwracając się do zgromadzonych Pełczyńska-Nałęcz mówiła o swoim pomyśle na partię. Podkreślała, że będzie ona Pełczyńska-Nałęcz „lobbystą klasy średniej”.
„Płaca, praca i mieszkania”
Płaca, praca i mieszkania – to jest trójca bezpiecznej codzienności Polski 2050
– mówiła.
Jak mówiła, „praca musi być dostępna w całej Polsce, a nie tylko w Warszawie, Krakowie i Gdańsku”.
Nie potrzebujemy Warszawy dla wszystkich. Potrzebujemy pracy w całej Polsce dla każdego
– mówiła.
Odciążymy klasę średnią. Podwyższamy dla nich drugi próg podatkowy przynajmniej do 140 tysięcy zł
– powiedziała.