W ten weekend odbywa się kolejna edycja Wielkanocnej Zbiórki Żywności. Dary można przekazywać dziś i jutro w kilkunastu największych sklepach w Gorzowie.

Dla wielu osób święta wielkanocne to czas pełen radości, ale nie dla wszystkich. Właśnie dlatego w ten weekend w sklepach na terenie całej Polski odbywa się przedświąteczna zbiórka żywności. Również w Gorzowie wolontariusze będą zachęcać klientów do dzielenia się swoimi zakupami, tak by na stołach najbardziej potrzebujących również pojawiły się świąteczne potrawy. Jakie produkty są najbardziej potrzebne i kiedy trafią do potrzebujących wyjaśnia Marta Majcher, kierownik Banku Żywności w Gorzowie:

Zazwyczaj ze wsparcia gorzowskiego Banku Żywności korzysta przed świętami kilkaset osób