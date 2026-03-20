Zakup nowoczesnego sprzętu ratunkowego, podstawy pierwszej pomocy czy rekrutacja młodzieży – między innymi takie tematy omówiono podczas szkolenia komendantów Gminnych Związków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych działań i zapoznania się z aktualnymi przepisami. W szkoleniu uczestniczą delegaci z całego województwa lubuskiego.

– Strażacy mają wiele nowych obowiązków – przyznaje Elżbieta Polak, dyrektor zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych:

Wojciech Kowalewski, wiceprezes Gminnych Związków Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie lubuskim, zwraca uwagę na to, że jednostki nadal potrzebują wsparcia od samorządów:

– Nasza działalność stale się rozwija – przyznaje Stanisław Roszak, komendant Gminnych Związków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Skąpe:

– Dzieci nie chcą już zostać strażakami – zauważa Stanisław Habza, prezes OSP w Trzebowie:

Szkolenie komendantów Gminnych Związków Ochotniczych Straży Pożarnych odbywa się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.