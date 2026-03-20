Marszałek Sejmu podjął racjonalną decyzję w sprawie prezydenckiej inicjatywy „SAFE zero procent” – podkreśla premier Donald Tusk. Zgodnie z decyzją Włodzimierza Czarzastego, Sejm nie będzie procedował prezydenckiego projektu ustawy.

Przed powrotem z unijnego szczytu w Brukseli szef rządu podkreślił, że Pałac Prezydencki nie wskazał źródeł finansowania projektu:

Prezydent zawetował ustawę pozwalającą na pełne wdrożenie unijnego programu SAFE i zaproponował polskie „SAFE zero procent”. Wł odzimierz Czarzasty wczoraj poinformował, że według sejmowych prawników projekt jest niezgodny z Konstytucją, a ponadto budzi wątpliwości ze względu na proponowany sposób finansowania inicjatywy.