W Słubicach gościli Miguel Berger, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce oraz Martin Kremer, Konsul Generalny RFN we Wrocławiu. Rozmowy z burmistrzynią Słubic skupiły się na kontrolach granicznych po stronie polskiej i niemieckiej oraz ich wpływie na codzienne funkcjonowanie mieszkańców.

– Obecne procedury bywają uciążliwe, szczególnie dla osób dojeżdżających do pracy. Dziennie most graniczny przekracza około 2,5 tysiąca osób. Przekazałam to moim gościom – mówi Marzena Słodownik, burmistrzyni Słubic.

Burmistrzyni Słubic podkreśliła znaczenie współpracy z Frankfurtem nad Odrą. Wskazała na aktywnie działania w zakresie sportu, kultury, edukacji i komunikacji. Dodała, że kolejnym priorytetem jest wsparcie transgranicznej współpracy gospodarczej.