Marszałek Sejmu pisze do prezydenta w sprawie nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Włodzimierz Czarzasty wezwał Karola Nawrockiego do pilnego pojęcia działań umożliwiających sędziom sprawowanie ich mandatu, co wymaga odebrania od nich przysięgi przez prezydenta.

Polityk nawiązał też do bezterminowego odroczenia przez Trybunał Konstytucyjny sprawy powołania nowych sędziów i wyznaczenia prezydentowi czasu na zajęcie stanowiska do połowy kwietnia. Włodzimierz Czarzasty powiedział, że oczekuje od prezydenta niezwłocznej decyzji:

Marszałek Sejmu podkreślał, że widzi zwlekanie prezydenta w tej sprawie, w jego ocenie nie ma do tego żadnych postaw:

Włodzimierz Czarzasty powiedział, że Trybunałowi Konstytucyjnemu należy przywrócić dawny szacunek.

„Kiedyś jak myśleliśmy o Trybunale Konstytucyjnym, to jego decyzje przyjmowaliśmy z szacunkiem, dystansem i może nie byliśmy zadowoleni z tych decyzji jako obywatele, ale mówiliśmy: to podjął Trybunał Konstytucyjny. PiS doprowadził do tego, że opinia o Trybunale Konstytucyjnym jest fatalna, albo jego decyzje nie są uznawane. W związku z tym jest program naprawienia tej sytuacji” – powiedział marszałek Sejmu.