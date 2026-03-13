Sejm wybrał w piątek (13 marca) sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego – wszyscy to osoby, których kandydatury zostały zgłoszone przez Prezydium Sejmu. Poparcia nie zyskali dwaj kandydaci zgłoszeni przez klub PiS.

Na sędziów wybrani zostali: sędzia, dotąd przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy MS Krystian Markiewicz; dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN Maciej Taborowski; dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Dziurda; sędzia, dotąd prezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska; dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Szostek, a także adwokat dr Magdalena Bentkowska.

Markiewicz uzyskał 236 głosów za, 187 przeciw, przy 4 wstrzymujących; Taborowski – 237 za, 185 przeciw, 4 wstrzymujące się; Dziurda – 237 za, 182 przeciw, 6 wstrzymujących się; Korwin-Piotrowska – 236 za, 185 przeciw, 4 wstrzymujące się; Szostek – 237 za, 185 przeciw, 4 wstrzymujące się; zaś Bentkowska – 236 za, 186 przeciw, 4 wstrzymujące się.

Wymaganego poparcia nie uzyskali zgłoszeni przez klub PiS: prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (171 za, 249 przeciw, 4 wstrzymujące się) oraz adiunkt z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr Michał Skwarzyński (172 za, 253 przeciw, 4 wstrzymujące się).

Minister Żurek apeluje do prezydenta. „Mamy plan B”

Szef MS Waldemar Żurek zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, by „nie próbował łamać konstytucji” i odebrał ślubowanie od sześciorga wybranych sędziów TK.

Szef MS, który był w Sejmie, wyraził nadzieję, że dokumenty w sprawie wybranych sędziów dotrą jeszcze w piątek do Kancelarii Prezydenta. Jak dodał, on sam liczy na to, że do odebrania ślubowania od sędziów przez prezydenta dojdzie w przyszłym tygodniu.

Dopytywany, czy rząd ma „plan B”, jeżeli prezydent nie odbierze ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów, Żurek odpowiedział „oczywiście, że tak”.

Mamy plan B, ale ja go będę ujawniał wtedy, kiedy będą okoliczności do tego, żeby go zastosować

– dodał szef MS.

Apeluję do prezydenta, żeby nie próbował łamać konstytucji. Wyboru sędziów Trybunału dokonuje parlament. Prezydent ma odebrać to ślubowanie i ma obowiązek zrobić to bezzwłocznie (…). Jak prezydent nie odbierze ślubowania, będziemy wdrażać plan B

– oświadczył Żurek.