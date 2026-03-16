W Tomaszowie na byłym lotnisku radzieckim powstaje tor do jazdy z kontrolowanym poślizgiem. Inicjatywa jest odpowiedzią na głosy miłośników driftu z regionu. Grupa zapaleńców skrzyknęła się i rozpoczęły się prace. Z płyt betonowych usunięto kamienie, śmieci i piach. Wytyczono tor i rozpoczęła się pierwsza próbna jazda.

Projekt ma na celu bezpieczną naukę manewrowania pojazdem. Zamiast na ulicach chętni będą mogli uczyć się technik jazdy na torze, a nie na ulicach, gdzie są inni uczestnicy ruchu. W pomoc przy tworzeniu pętli włączyli się społecznie fani motoryzacji z Chojnowa, Jawora czy Zgorzelca. – W Lubuskiem i sąsiednich województwach jest mało takich miejsc. Tworzymy je z myślą o młodzieży, ale i starszych. Obiekt jeszcze powstaje, ale na części już można jeździć – zaznacza współorganizator budowy toru Piotr Skrzypek: