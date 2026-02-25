Sąd zawiesił postępowanie wobec oskarżonego o szpiegostwo Pawła Rubcowa do czasu jego odszukania. Prokurator wystąpił o zwrócenie się do Sądu Apelacyjnego o rozważenie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec mężczyzny – przekazała rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek.

W środę (25 lutego) w warszawskim sądzie okręgowym z wyłączeniem jawności odbyła się kolejna rozprawa oskarżonego o szpiegostwo Pawła Rubcowa. Mężczyzna, zatrzymany w 2022 r. przez ABW, został w 2024 r. przekazany Rosji w ramach wymiany więźniów.

Po jej zakończeniu sędzia Anna Ptaszek poinformowała, że sąd nie dysponuje żadnymi dowodami doręczenia zawiadomienia o rozprawie Rubcowowi.

W tym przypadku jest on oskarżony o popełnienie przestępstwa, które ma status zbrodni. Zgodnie z przepisami w przypadku osób, które stoją pod tym zarzutem, muszą być one obecne przynajmniej na pierwszym terminie rozprawy, kiedy jest odczytywany akt oskarżenia i kiedy sąd pyta, czy oskarżony przyznaje się do zarzucanego mu czynu oraz czy chce złożyć wyjaśnienia

– wyjaśniła sędzia Ptaszek.

Podkreśliła, że istnieje przepis, że jeżeli oskarżony, którego udział jest obowiązkowy, złoży oświadczenie, że nie będzie stawiał się na rozprawie, albo uniemożliwia on doprowadzenie się np. z aresztu śledczego, to wówczas można prowadzić rozprawę pod jego nieobecność, ale sąd musi mieć jasne stanowisko, że nie chce on brać udziału w rozprawie.

W tym przypadku nie mamy odebranego ani jednego wezwania pod tymi adresami, które znajdują się w aktach sprawy. W związku z tym sąd nie może domniemywać, jakie jest stanowisko oskarżonego, ponieważ nie mamy dowodu na to, że wie o terminie rozprawy

– podkreśliła rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przekazała, że na wniosek prokuratora sąd zawiesił postępowanie w sprawie do czasu, kiedy będzie możliwe odszukanie oskarżonego i postawienie go przed sądem.

Podała też, że na wniosek prokuratora sąd wystąpił do Sądu Apelacyjnego w Warszawie o rozważenie zastosowania wobec oskarżonego tymczasowego aresztowania.

W zależności od decyzji Sądu Apelacyjnego w Warszawie sąd będzie mógł podjąć dalsze kroki, bo jeżeli ten areszt zostanie orzeczony, to będzie można rozważać ściganie oskarżonego listem gończym i wszczęcie poszukiwań międzynarodowych

– zaznaczyła sędzia Ptaszek.

Akt oskarżenia wobec pracującego dla rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Rubcowa, który podawał się za dziennikarza hiszpańskiego o nazwisku Pablo Gonzalez, trafił w 2024 r. do Sądu Okręgowego w Przemyślu. Następnie – po decyzji Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie – do Sądu Okręgowego w Warszawie. Mężczyzna przebywał w areszcie od marca 2022 r. W 2024 r. został z niego zwolniony w ramach wymiany więźniów między krajami Zachodu a Rosją.

Pablo G. Y. vel Pavel R. został oskarżony o to, iż od kwietnia 2016 r. do lutego 2022 r. w Przemyślu, Warszawie i w innych miejscach, biorąc udział w obcym wywiadzie (rosyjskim wywiadzie wojskowym), udzielał temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również jako państwu członkowskiemu NATO

– informował rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Rzecznik PK podał też, że działalność Rubcowa polegała m.in. na zdobywaniu i przekazywaniu informacji, szerzeniu dezinformacji oraz prowadzeniu rozpoznania operacyjnego, a akt oskarżenia sformułował prokurator z Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Lublinie.

Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował w marcu ubiegłego roku, że zdecydował o zawieszeniu postępowania karnego, jednak po ponownym rozpoznaniu sprawy w lipcu postępowanie podjęto.

Rubcow został zatrzymany przez ABW 28 lutego 2022 r. na granicy polsko-ukraińskiej, a od 2 marca 2022 r. do 31 lipca 2024 r. przebywał w areszcie. W ramach wymiany więźniów Rosji i krajów Zachodu, która odbyła się 1 sierpnia 2024 r. w Ankarze, został przekazany stronie rosyjskiej.