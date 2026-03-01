Irańska telewizja podaje, że szef sztabu sił zbrojnych Abdolrahim Musawi zginął w atakach USA i Izraela. Wojskowy był jednym z około 30 kluczowych przywódców reżimu.

Szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani ostrzegł przed próbami podziału kraju po zabiciu najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego.

„Grupy dążące do podziału Iranu nie będą tolerowane” – zapowiedział Laridżani w państwowej telewizji, wzywając Irańczyków do jedności. Poinformował, że jeszcze dziś rozpocznie się proces przekazywania władzy po śmierci najwyższego przywódcy.

Izrael i USA poinformowały także o śmierci innych przedstawicieli władz reżimu w Teheranie, w tym dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Ataki odwetowe Iranu trwają między innymi w Dubaju, Dosze, Bahrajnie i Kuwejcie, a także w Izraelu – o wybuchach mówią świadowie w rejonach Tel Awiwu i Jerozolimy.