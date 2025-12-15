Gmina Żagań zakończyła budowę cmentarza komunalnego w Tomaszowie. W ramach inwestycji wybudowana została kaplica oraz kwatera na 60 miejsc pochówku. O powstanie nekropolii w miejscowości zabiegali mieszkańcy. Koszt zadania to ponad milion złotych.

Pieniądze na sfinansowanie robót w całości pochodziły z gminnej kasy. – Budowa realizowana była od podstaw. Zakres prac był szeroki. To jest pierwszy etap związany z cmentarzem. Mamy także przyległe działki z przeznaczeniem na ewentualną, dalszą rozbudowę. W kolejnych latach powstanie łącznie pięć kwater na trzysta miejsc – mówi wójt gminy Leszek Ochrymczuk:

Na wiosnę planowane są także nasadzenia przy nekropolii.